Allegri snobba la Lazio: «Quarto posto? Non sarà semplice entrarci» Le parole del tecnico bianconero

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato della lotta per il quarto posto, che vede interessata anche la Lazio.

VANTAGGI SENZA COPPE – «Non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio. Noi dobbiamo pensare che l’anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions, perché sarà un vantaggio tecnico ed economico della società. Non sarà semplice entrare nelle prime 4, perché Inter, Milan e Napoli sono un passo sopra le altre. Non dobbiamo avere sbalzi di umore, rimanere in equilibrio».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE