Allegri e Real Madrid, incontro in settimana: contatti diretti già da marzo

Massimiliano Allegri incontrerà in settimana il Real Madrid. La notizia, riportata da Fabrizio Romano, accende il mercato degli allenatori con il livornese in lizza anche per un ritorno alla Juventus e accostato pure alla Lazio. Secondo Fabrizio Romano, i contatti vanno avanti da marzo.

Non solo, la priorità di Allegri sarebbe quella di sposare il Real Madrid e starebbe dunque aspettando la proposta dei Blancos in settimana.

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. 🚨

– He’s in ‘direct contact’ with Real since March.

– He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too].

– Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021