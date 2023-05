Allegri indica la via alla Lazio: «Quella è la quota per andare in Champions». Le parole del tecnico bianconero

Durante la Conferenza stampa pre gara con l’Atalanta, il tecnico della Juve, Max Allegri, ha parlato della quota per andare in Champions e della lotta con le altre squadre, soprattutto con la Lazio. Le sue parole:

IN COSA E’ DIVERSA LA JUVE IN QUESTO RUSH FINALE – «Non so in cos’è diversa, stiamo cercando di fare dei punti che ci servono per arrivare tra le prime 4. Ci sono scontri diretti che condizionano i numeri finali per arrivare in Champions. Già da oggi si può capire se la quota Champions è 72 o 73 punti. Momentaneamente a 73 è matematica, a 72 ci sono ottime possibilità ma dipende dai risultati di oggi. Da lì non si scappa, ora non vi sto a dire i numeri se no vi annoio. Ma è quella lì».

