Allegri in Conferenza stampa: «La Lazio sta facendo un ottimo campionato». Le parole dell’allenatore della Juve prima della sfida di domani

Durante la consueta Conferenza stampa pre partita il tecnico della Juve, Max Allegri, ha presentato il match di domani contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

PUNTI DI FORZA DELLA LAZIO – «Prima di rispondere ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Silvio Berlusconi. Gli mando un caloroso abbraccio, con grande affetto, sperando di rivederlo prima possibile. Per quanto riguarda la Lazio, sta facendo un ottimo campionato, momentaneamente ha fatto 54 punti rispetto ai nostri 59 ed è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva soprattutto per le grandi difese e quest’anno la Lazio ha la miglior difesa perché ha subito solo 19 gol, 6 clean sheet. Per noi domani sarà difficile e complicata».

SARRI UNICO ALLENATORE VINCENTE DELLA JUVE NON CONFERMATO – «Anch’io (ride ndr). Sono un po’ rincoglionito oggi, ma è errata la domanda. Quest’anno Sarri sta facendo bene e la squadra è più solida rispetto a qualche anno fa».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI