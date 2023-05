Allegri: «E’ chiaro che chi va in Champions è solo per la nostra penalizzazione»

Allegri, il tecnico al termine della partita di ieri sbotta e ai microfoni di Dazn analizzando la partita parla della zona Champions

CHAMPIONS – Siamo stati penalizzati per certe cose: il calcio quest’anno ci ha tolto molto e ne usciremo fortificati. E’ sotto gli occhi di tutti che quest’anno delle squadre arriveranno in Champions grazie alla nostra penalizazione, Non confondiamo l’ambizione con il fatto di essere pronti a vincere. La Juventus ha fatto un ciclo importante, poi è da 3 anni che non vince e quest’anno è capitato di tutto e di più. Concludiamo la stagione nel migliore dei modi