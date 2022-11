Allegri: «Contro la Lazio avremo a disposizione Paredes. Gli altri...»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della situazione infortuni in casa Juve e delle ultime partite in campionato

INFORTUNI – «Con tante partite la media si è alzata. Quando parti con tre giocatori praticamente fuori dalle competizioni, non è tanto i tre che sono ma devi affrontare tante partite con gli stessi giocatori. Iling gli è stata fatta un’entrata, meno grave del previsto, se la caviglia fosse rimasta a terra richiava tibia e perone. Avremo sbagliato qualcosa, ma abbiamo avuto infortuni traumatici e lì non possiamo fare niente. Parliamo solo dei presenti. Per l’Inter dovremo avere a disposizione Di Maria e Bremer, per le ultime due dovremo avere a disposizione Paredes. Con gli altri ci vedremo a gennaio.

VLAHOVIC – «Vlahovic domani non è a disposizione, speriamo di averlo a disposizione per la partita con l’Inter».

REAZIONE – «Bisogna avere una reazione, che i ragazzi hanno avuto a Lecce, ma al campionato penseremo dopodomani con le ultime tre partite con Inter, Verona e Lazio che sono molto difficili».