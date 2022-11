Allegri: «Vlahovic? Speriamo di averlo tra domani e domenica»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Dusan Vlahovic: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona, Max Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di Dusan Vlahovic: il serbo a disposizione con la Lazio? Le sue parole:

«Soffre di questa infiammazione, tendinea/pubalgica, chiamatela come vi pare. Ieri ha corso è andato meglio, oggi valuteremo se sarà a disposizione che è un bene per la Juve, anche per portarlo in panchina. Altrimenti si curerà e vedremo se sarà a disposizione per domenica. Chiesa è rientrato, ha fatto bene, finché il ginocchio non trova una sua stabilità e un suo adattamento è normale che ci sono momenti in cui ha un po’ di fastidio ma fa parte del percorso rieducativo in campo».

