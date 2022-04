Allegri sul 4° posto: «Dobbiamo stare attenti, dietro corrono»

L’allenatore della Juve Allegri ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina: le sue parole sulla corsa europea

Intervenuto in conferenza prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della corsa europea in campionato:

«La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito l’obiettivo. E’ il gioco delle parti. In campionato innanzitutto dobbiamo pensare ad arrivare tra le prime 4: contro la Roma, a gennaio, nessuno si sarebbe aspettato che la Juve avrebbe avuto cinque punti di vantaggio a cinque partite dalla fine. È un campionato più equilibrato, con gli episodi a fare la differenza. Noi non abbiamo vinto delle partite, anche giocate meglio, bene, e ci è mancato quel qualcosa in più per far sì che le partite le vincessimo. Su questo bisogna riflettere e lavorare per migliorare. L’anno prossimo sarà migliore, ora dobbiamo pensare a cosa fare da qui al 22 maggio».

