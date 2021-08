Allegri: «Mi aspetto un campionato equilibrato. Occhio all’Atalanta»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla alla vigilia dell’amichevole contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, presenta l’amichevole contro l’Atalanta dal canale Youtube del club. Le sue parole.

ATALANTA – «Innanzitutto per vedere le condizioni di alcuni, prima di tutti Dybala che rientrerà e anche la condizione generale della squadra a che punto siamo. È un test importante per noi, un bell’allenamento e poi da martedì quando riprenderemo dobbiamo focalizzarci sulla stagione, a Udine è una partita da tre punti e quindi bisogna farsi trovare pronti. È una realtà del campionato italiano, Gasperini sta dimostrando di essere un grande allenatore. Una squadra fisica, che corre ed ha dimostrato di fare bene anche in Europa. Sarà una tra le otto candidate a vincere lo Scudetto».

DYBALA – «L’ho visto bene come tutti gli altri, stiamo lavorando bene, è normale che la condizione di alcuni è migliore ed altri meno anche per l’arrivo scaglionato. Da martedì saremo pronti per l’Udinese».

SERIE A – «Mi aspetto un campionato equilibrato come sempre, con 38 tappe dove bisogna dare continuità ai risultati. Si deve avere la voglia di partire col piglio per vincere, bisogna essere una delle candidate a vincere e a marzo lì per lottare per lo Scudetto».