Allavena (match analyst): «A Formello ci stiamo attrezzando con telecamere nuove». Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il match analyst della Lazio, Enrico Allavena, ha parlato dopo la seduta di allenamento:

PAROLE– «Io sono quasi vent’anni che faccio questo lavoro, il match analyst prima era una persona che capiva di calcio e dava una mano allo staff tecnico che nei primi anni 2000 faticava ad avere dimestichezza con la tecnologia. Quando ho iniziato io c’erano ancora le videocassette, la tecnologia si è evoluta, oggi il ruolo che occupo non è solo una figura di riferimento ma fa parte dello staff. In tante squadre, soprattutto in Inghilterra, si trovano veri e propri reparti. Adesso il match analyst mette a disposizione immagini, video, cercando di dare al mister quello di cui ha bisogno».

SARRI– «Mister Sarri ama lavorare sul campo, quando facciamo tanti video è perché non c’è questa possibilità. Io sono il coordinatore dei filmati che vengono preparati ma le immagini vengono fornite anche lo staff di Sarri e poi ci confrontiamo. Il mister considera molto importanti le sedute di allenamento con riprese particolari, da questo punto di vista è stato un innovatore. Il drone ti fornisce una visuale completa e quindi puoi analizzare i movimenti della squadra nella sua totalità. A Formello ci stiamo attrezzando anche con telecamere nuove che fanno degli screening a livello dello scheletro dei giocatori per la prevenzione degli infortuni ».

INZAGHI-SARRI– «Il cambio tra Inzaghi e Sarri è stato radicale dal punto di vista del gioco, è iniziato un lavoro che alla base ha l’applicazione dei giocatori che in queste tre stagioni sono stati fantastici e impeccabili. L’aiuto è stato dato anche dai video, dalle tante sedute individuali, di squadra e di reparto che hanno cercato di colmare le lacune. Il modo di pensare calcio del mister è un modo di pensare collettivo, il singolo si esalta perché si esalta la squadra. Il nostro obiettivo è cercare di creare più sinergia possibile tra tutti i reparti, si cerca di essere un tutt’uno per cercare di lavorare al meglio possibile ».