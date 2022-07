Alia si gode il ritiro di Auronzo: il post social del portiere – FOTO

Marco Alia è uno dei tre portieri a disposizione di Maurizio Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore: il post social del biancoceleste

Rientrato dal prestito al Monterosi, Marco Alia è uno dei tre portieri a disposizione di Maurizio Sarri per il ritiro ad Auronzo di Cadore in attesa di Maximiano e Provedel.

Il classe 2000 si sta impegnando allo Zandegiacomo nelle doppie sedute previste da Sarri per provare anche a ritagliarsi un possibile ruolo da terzo portiere per la stagione. Intanto Alia si gode il momento e come testimonia il suo ultimo post social si diverte sotto le Tre Cime di Lavaredo.