Pedullà: «Sarri ha fatto precise richieste nel vertice a Formello»

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sull’incontro di ieri a Formello tra Lotito, Tare e Sarri

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sull’incontro di Formello fra la dirigenza della Lazio e Sarri:

«Non era un incontro programmato tra i due, Lotito è andato a Formello per accompagnare un ospite, ne ha approfittato per parlare con il mister e sono stati a cena. Sarri non chiederà il rinnovo che aveva proposto Lotito, le sue valutazioni le farà dopo queste ultime sette partite di campionato. Può darsi che ci sarà un nuovo incontro tra due o tre settimane. Lui vuole essere centrale a livello di mercato e non subire situazioni come Kamenovic e Cabral, che tra l’altro non verrà riscattato. La centralità non passa attraverso il rinnovo di contratto, Sarri chiederà una squadra che sia all’altezza e che possa anche comprendere il sacrificio di un pezzo pregiato, magari Milinkovic-Savic che ha mercato. Si rivedranno, oggi non era fondamentale: il mister non vuole parlare del futuro».