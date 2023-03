Pedullà attacca Mancini: «Gattoni in difesa? Non ha senso, ci sono Casale e Romagnoli»

Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha attaccato Roberto Mancini per la scelta di seguire Gattoni in difesa: le sue dichiarazioni

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha attaccato duramente Roberto Mancini. Le sue parole:

«Io non sono per l’oriundo ed è un mio limite. Sul difensore centrale perché? La difesa della Lazio ha fatto 16 clean sheet con Casale, Romagnoli e Patric e tutti i nomi che state facendo, ma con Casale e Romagnoli a disposizione dobbiamo andare a sperimentare Gattoni? Mi spiegate perché? L’emergenza dell’attaccante bene, ma il difensore centrale o laterale perché. Basti pensare che Udogie non lo hai neanche calcolato».