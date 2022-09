Napoli, Meret: «Con la Lazio rimonta da grande squadra»

Alex Meret, portiere del Napoli, è tornato a parlare della vittoria colta all’Olimpico contro la Lazio in rimonta: le sue parole

Alex Meret, portiere del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è tornato a parlare della vittoria contro la Lazio all’Olimpico:

«Era un urlo liberatorio per la partita che siamo riusciti a portare a casa in uno stadio difficile come l’Olimpico. Riuscire a ribaltare quella partita è stato da grande squadra. Ci siamo sfogati sotto il nostro pubblico».

