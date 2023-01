Romagnoli a Sky: «Un peccato buttare punti così, sulla mancata espulsione di Bandinelli…»

Alessio Romagnoli ha analizzato il pareggio ottenuto contro l’Empoli all’Olimpico: di seguito le sue dichiarazioni

Alessio Romagnoli è stato intervistato da Sky al termine di Lazio-Empoli: le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Cosa succede in questi momenti? Succede che non vinciamo. Dispiace perché buttare via punti cosi con un doppio vantaggio è un peccato. È il momento di migliorare, lavorare e vincere la prossima. Abbiamo subito il primo gol su angolo nostro. Eravamo messi malissimo. Non ci siamo scomposti, abbiamo subito gol all’ultima occasione, è un momento delicato e bisogna spingere adesso».

GOL DI CAPUTO – «Mancava un altro uomo dietro in copertura. Abbiamo sbagliato noi a non vederlo. Potevamo vincere largamente, abbiamo fatto bene e abbiamo preso due gol stupidì. È un peccato».

MANCATA ESPULSIONE DI BANDINELLI – «Bisogna chiedere all’arbitro queste cose qui. Li va in porta, era da secondo giallo. Non bisogna attaccarsi a questo,. La colpa è la nostra non possiamo perdere punti cosi. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi che sono alti, dobbiamo imparare a vincere. Ci manca un po’ di cattiveria dei chiudere le partite. Non è colpa di nessuno, è qualcosa che riguarda la squadra. In Serie A tutte le partite sono aperte fino all’ultimo e dobbiamo stare attenti e concentrati fono all’ultimo. Abbiamo una buonissima identità di gioco. Quando giochiamo ci divertiamo e spesso andiamo in avanti. Il gioco del mister è fantastico. È una squadra veramente forte, lo dicevo anche l’anno scorso quando ero al Milan. Dobbiamo migliorare in alcuni dettagli che fanno la differenza».