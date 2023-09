Romagnoli a LSC: «Serata emozionante, abbiamo un obiettivo chiaro»

Alessio Romagnoli, centrale della Lazio, ha commentato il pareggio colto in extremis contro l’Atletico Madrid in Champions League

Intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel, Alessio Romagnoli ha commentato così la gara tra Lazio e Atletico Madrid:

«Tutore alla caviglia? Diciamo che sono delle distorsioni che uno prende, ma andiamo avanti dai. Qualcosa del genere in Champions? Non credo, è stato bello e emozionante perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol prima. Siamo stati bravi a non uscire dalla partita e non mollare fino all’ultimo. Grande atteggiamento, l’abbiamo chiusi, siamo stati bravi e sfortunati sul gol loro. Si difendono bene. Ora faremo del tutto per fare il meglio possibile. Ho sbagliato all’inizio l’uscita su Griezmann, ma siamo tutti bravi, lavoriamo tutti per migliorare. Sappiamo che abbiamo iniziato male, ma abbiamo ottenuto un pareggio contro una squadra che sulla carta è la più forte, ora ce la giocheremo con le altre per passare il turno».