Furlanetto a Lazio Style Radio: «STREGATO da Provedel, grande rapporto con Mandas! Vi RIVELO un aneddoto»

Intervenuto a Lazio Style Radio, Alessio Furlanetto, terzo portiere della Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Ormai è il terzo ritiro, posso dire di essere abbastanza esperto. È un ritiro molto faticoso, stiamo lavorando tanto ma ci divertiamo allo stesso tempo. Divertirsi è fondamentale per fare un allenamento a un buon livello e per alzare la qualità. Viotti? Già lo conoscevo da anni. Mi fa piacere averlo ritrovato ad Auronzo e sono sicuro che si può lavorare ancora bene. A volte la Serie C viene sottovalutata, ma il livello non è basso. Ci sono giocatori che vengono da campionati importanti e un giovane può crescere tanto e fare esperienza. Mandas? Lo sto conoscendo in questi giorni. È un bravissimo ragazzo, mi ci trovo bene dentro e fuori dal capo. Vorrei rubargli l’esplosività, la velocità e la forza nel tuffo. Renzetti? Papà magari no, siamo ragazzi. Posso aiutarlo sotto alcuni punti di vista perché ho un po’ di esperienza in più. Ha tanta potenza nelle gambe e riesce a coprire tanta porta. Cosa prendere da Provedel? La sicurezza che trasmette a tutta la squadra, nell’atteggiamento che ha. A me ne da un sacco solo vedendolo tra i pali. Il colpo di testa ce lo fa vedere durante l’allenamento. Ci mostra le sue doti da attaccante negli esercizi di finalizzazione. Ha un gran piede. Rapporto tra portieri? Amicizia si. Sono riuscito a vedere Ivan anche fuori dal campo con qualche cena. La competizione c’è durante l’allenamento. Più il livello è alto più sei spronato a migliorare».