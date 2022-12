Alessandro Nesta, ex bandiera della Lazio, ha commentato l’assenza dell’Italia ai Mondiali 2022 in Qatar: le sue parole

Alessandro Nesta, intervistato da TMW Radio, ha parlato dell’assenza dell’Italia a Qatar 2022:

«Mi brucia da morire che non ci sia l’Italia. Alla finale di Euro2020 ho portato i miei figli. Sono triste per la Nazionale da 8 anni questa parte. Siamo un calcio di altissimo livello e non meritiamo di stare a casa».