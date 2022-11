Murgia: «Ultimo derby? Con De Rossi nemmeno una parola»

Alessandro Murgia, attuale centrocampista della Spal ed ex Lazio, ha parlato dell’ultimo derby vinto dai biancocelesti

Intervistato da La Nuova Ferrara, Alessandro Murgia, ex Lazio e attuale centrocampista della Spal di De Rossi, ha parlato proprio del “rapporto” col proprio tecnico dopo l’ultimo derby vinto dai biancocelesti:

«Non ci siamo fatti battute. Poi il livello che aveva lui alla Roma e quello che avevo io alla Lazio non sono paragonabili. Anche dopo l’ultimo derby vinto non gli ho detto nulla perché so quanto lui sia legato all’altra parte di Roma».