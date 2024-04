Alessandro Moggi su Immobile: «E’ un giocatore pazzesco merita la nazionale»

Alessandro Moggi, il noto procuratore figlio dell’ex dirigente bianconero esprime parole di elogio nei confronti del bomber biancoceleste

Ai microfoni di TMW ha parlato Alessandro Moggi, il quale ha elogiato nonostante il momento delicato Ciro Immobile, e rilascia a riguardo queste parole

PAROLE – E’ attaccato alla maglia della Nazionale come tutti. Credo che sia uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione in Italia e mi auguro che possa avere lo spazio che merita