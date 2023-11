Iori su Salernitana Lazio: «Gara delicata per un motivo»

Alessandro Iori, noto telecronista di DAZN, ha analizzato la sfida di sabato pomeriggio tra Salernitana e Lazio

Intervistato da solosalerno.it, Alessandro Iori, telecronista di DAZN, ha dichiarato:

«Salernitana – Lazio sarà una partita complicata come impatto e come difficoltà. Sono due squadre che hanno avuto un rendimento in campionato distante dalle aspettative di inizio stagione, quindi, sono già nella condizione di dover recuperare terreno. È chiaro che quella di sabato sarà una partita importante, la Salernitana, in qualche misura, sente di aver sprecato un’occasione d’oro a Sassuolo. Ad oggi potrebbe risentire della pressione legata a quella mancata vittoria, che sarebbe stata una svolta importante prima della sosta. Inoltre, le altre concorrenti alla salvezza hanno ottenuto risultati importanti, hanno cominciato a risalire la china, mentre la Salernitana sente la pressione di dover fare il risultato. Dall’altra parte, anche la Lazio non può permettersi più passi falsi se vuole agganciare l’obiettivo del quarto/quinto posto, che potrebbe valere la Champions League nella prossima stagione. L’impegno sarà complicato per la Salernitana, ma sarà una gara aperta ad ogni risultato».