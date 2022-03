Del Piero: «Per l’Italia sconfitta bruciante ma deve rialzare la testa»

Alessandro Del Piero, ex attaccante dell’Italia e della Juventus, ha commentato la mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo il Gran Premio di Formula Uno di Gedda in Arabia Saudita, Alessandro Del Piero ha commentato la mancata partecipazione dell’Italia al prossimo Mondiale, la seconda consecutiva:

«Sono un fan di rally ed è stato per me piacevole salutarlo. Non abbiam parlato di calcio, per fortuna, perché lì c’è bandiera nera (per rimanere in tema Formula Uno, ndr). Sicuramente è un po’ azzeccata, non è un momento felice, è drammatico per certi aspetti, però vedremo quelle che saranno le vicissitudini. La Nazionale avrà altre partite, deve lottare, deve tornare a rialzare la testa come prima, assumersi le responsabilità, piaceri, doveri e tutto il resto. Questi ragazzi lo faranno e noi faremo il tifo perché lo facciano il più possibile, anche se oggi è difficile pensare a questo dopo che c’è stata una sconfitta così bruciante».