Cucciari: «La Lazio c’è, non sarei particolarmente preoccupato»

Cucciari ha dispensato ottimismo spiegando come la Lazio abbia solo bisogno di tempo per capire il gioco di Sarri

Alessandro Cucciari, ex calciatore, ha analizzato a TMW Radio il momento della Lazio di Sarri all’indomani del pareggio contro il Cagliari:

«In un processo di cambiamento totale, dopo 5 anni con un tecnico con cui avevano imparato a memoria un certo modo di giocare, ha bisogno di tempo Sarri. Bisogna solo attendere che questi nuovi dettami vengano recepiti e tradotti in campo. Non sarei preoccupato. Sono convinto che sia la Roma che la Lazio possono fare grandi cose. La Lazio ha una grande squadra, si è migliorata rispetto allo scorso anno in diversi ruoli. Serve solo tempo. I giocatori pensano ancora troppo nel fare i nuovi dettami di Sarri, serve tempo perché tutto diventi automatico».