Calori: «Orgoglioso dei ragazzi ma nel girone di ritorno...»

Alessandro Calori, tecnico della Primavera della Lazio, ha analizzato la sfida vinta contro il Pisa per tre a zero: le sue dichiarazioni

Alessandro Calori ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine della gara vinta contro il Pisa. Le sue parole:

«Siamo stati attenti, abbiamo concesso poco e saputo colpire al momento giusto. I ragazzi son cresciuti tutti, stanno apprendendo, si allenano bene, iniziano a capire cos’è il professionismo. Al girone do un voto buono ma non basta, bisogna fare di meglio. È necesssrio cercare di arrivare in Primavera 1, è il nostro traguardo. Le pressioni ci aiutano a non mollare mai e a diventare sempre più squadra. Se questi ragazzi avranno la fortuna e la bravura di arrivare in alto sarà un motivo di orgoglio per me. Servirà più autorevolezza in quello che stiamo facendo. Ora bisogna consacrare questa crescita e diventare più incisivi. Abbiamo programmato una sorta di mini pausa, durante la quale i ragazzi lavoreranno a casa. Da mercoledì a sabato continueremo gli allenamenti poi festeggeremo il Natale con le famiglie e ricominceremo “con l’elmetto in testa” tenendo alto lo spirito».