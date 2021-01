Aldo Serena: «Per lo scudetto Milan e Inter sono sullo stesso livello»

Aldo Serena, ex giocatore di vari club di Serie A, parla dello scudetto. Le sue parole su Milan, Inter e non solo

SCUDETTO MILAN E INTER – «I nerazzurri hanno fatto 8 vittorie con un gioco che non ha impressionato. Devono migliorare nella gestione della partita, la manovra d’attacco è sempre lenta. Le qualità ci sono. Milan e Inter sono sullo stesso livello. Il Milan però ha una freschezza che all’Inter manca. I giocatori sono meno pressati, recuperano prima, anche a livello fisico e dalle sconfitte. Ha meno stress dell’Inter. Se è in testa non è per un caso, se la giocherà fino in fondo per lo scudetto perché ha qualità e un gioco».