Alcaraz Lazio, è sempre un’OPPORTUNITA’. Ma il Flamengo si è mosso PRIMA: c’è l’offerta! La RISPOSTA

Alacaraz Lazio, un’opportunità per il club biancoceleste. Ma il Flamengo si è mosso prima: c’è già l’offerta per lui. Le ultime

Carlos Alcaraz rimane una possibilità per il calciomercato Lazio per il centrocampo. L’argentino è un obiettivo dei biancocelesti, anche se certamente non il primo nome della lista.

Il Flamengo lo sa bene e, come spiega il Corriere dello Sport, per questo avrebbe già presentato un’offerta al Southampton, che dovrebbe ricevere risposta già nella giornata di oggi. Attesa per capire i prossimi sviluppi.