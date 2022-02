Albiol: «Ho fatto un grande salto di qualità grazie a Sarri»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Raul Albiol ha parlato a El Pais della crescita avuta con Maurizio Sarri ai tempi del Napoli. Le sue parole

Raul Albiol ha parlato a El Pais della crescita avuta con Maurizio Sarri ai tempi del Napoli. Le sue dichiarazioni.

«Ho fatto il salto di qualità con Sarri al Napoli. Sono stati tre anni di costante apprendimento. In difesa era uno specialista, mi ha aiutato a crescere e migliorare. L’uscita col pallone per lui era fondamentale. Abbiamo provato tutto ciò che poteva essere provato. Mi ha fatto vedere molte cose che non vedevo. È stato un punto di svolta. Un grande salto. Ancelotti è stato impressionante. Un’esperienza meravigliosa. Ho capito come va gestita una grande squadra. Mi ha dato sicurezza e fiducia. Giocava più in contropiede di Sarri. In Champions, soprattutto, ha ottenuto il meglio da noi».