Alberto Moreno ha scelto la sua nuova destinazione: l’esterno dal 1° luglio si svincolerà dal Liverpool

Alberto Moreno è pronto ad iniziare una nuova avventura, lo spagnolo dal primo luglio si svincolerà dal Liverpool e tornerà in patria. Una decisione presa già da tempo e comunicata in anticipo agli inglesi. Per lui si era ipotizzato un approdo alla Lazio ma le trattative non sono andate avanti.

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Marca’, sarà il Villareal la prossima destinazione di Alberto Moreno. A partire da luglio il giocatore si unirà al ‘sottomarino giallo’ a parametro zero. Dopo 5 anni passati ad Anfield, Moreno proseguirà la sua carriera in Spagna.