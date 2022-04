Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan e dell’Italia, ha analizzato il rendimento di Immobile in Nazionale: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino ha riservato un commento anche sulle prestazioni di Immobile con l’Italia:

«Sul futuro centravanti del Milan? Dico Scamacca e Berardi. Sarebbe importante per rialzare la Nazionale, dove Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe».