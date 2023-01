Albertini: «Lazio-Milan? Vi dico che partita mi aspetto»

Albertini, alla vigilia della supersfida tra Lazio e Milan il doppio ex di turno analizza il match dello stadio Olimpico

All’interno del match program dedicato a Lazio-Milan ha parlato il doppio ex ovvero Demetrio Albertini, il quale analizza cosi la gara di domani sera:

LAZIO-MILAN «Il Milan l’ho visto in difficoltà, non solo nei risultati. Mi sembra meno cattivo rispetto allo scorso anno, in alcuni momenti superficiale. Purtroppo i risultati negativi tolgono sicurezze e fanno girare a sfavore anche gli episodi. La Lazio invece sta facendo il suo percorso, si è rialzata dopo qualche passo falso.»

«Questa partita può essere una gara spartiacque per capire dove possono arrivare le due squadre, che hanno entrambe bisogno dei tre punti. Assenze? Il Milan ne ha molte da inizio campionato, ma la più pesante rimane quella di Immobile: Ciro segna sempre, per lui parlano i numeri»

COPPA ITALIA CON LA LAZIO – «Fu bellissimo conquistarlo. Era l’unico trofeo che mancava alla mia collezione. Ricordo un anno difficile a livello societario e un’accoglienza bellissima da parte dei tifosi, per certi versi anche sorprendente visto che avevo giocato tanti anni in un club rivale come il Milan.»

«Debuttai contro il Benfica, in una gara che metteva in palio la fase a gironi della Champions League: vincemmo 3-1, ipotecando la qualificazione, anche grazie all’atmosfera dell’Olimpico. Poi alla prima di campionato segnai in casa contro il Lecce, ripetendomi subito dopo a Genova contro la Sampdoria.»

«Vincere la Coppa Italia fu un momento indimenticabile, soprattutto perché eliminammo grandi squadre come Parma, Milan e Juventus»