Albertini chiarisce: «Non ho litigato con Inzaghi, ma certe cose mi danno fastidio»

Albertini, l’ex rossonero ha voluto chiarire sulle sue parole contro Pippo Inzaghi in merito alla ripresa dei campionati

Hanno suscitato molte polemiche le parole di Albertini nei confronti di Pippo Inzaghi in merito alla ripresa dei campionati o meno. Ecco cosa ha detto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

«Non ho litigato, siamo amici e con Pippo non ho problemi. Ma mi dà fastidio che si pensi che se non ripartiamo c’è sotto qualcosa. La priorità è la salute. Anche io come tutti ho perso qualcuno che conoscevo. I social sono spesso una questione di pancia, volevo esprimere il mio dissenso con certe frasi».