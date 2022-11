Albania, Reja: «Italia assente ai mondiali? Una delusione per tutti, ma Mancini...»

Alla vigilia del match contro l’Italia, Edy Reja – tecnico dell’Albania – ha parlato così in conferenza stampe. Le parole

ITALIA NON AL MONDIALE – «Una delusione un po’ per tutti, poi negli episodi è andata male. Mi dispiace molto, ma per fortuna Mancini è rimasto. Sono convinto che farà benissimo, c’è questo Pafundi di cui parlano tanto bene. Con lui, Miretti e Fagioli avrà modo pian piano di fare bene, merita di centrare altri obiettivi in futuro».

ITALIA – «Può essere la gara giusta ma giocare contro l’Italia non è facile. Partita che fa piacere giocare, può dare indicazioni importanti. Vediamo a che punto siamo arrivati, anche se avrei voluto avere la rosa al completo».