Albania, parla il padre di Hysaj: «Mi aspetto un gol? Importante è vincere» Le parole del papà del terzino

Alle 18 scenderà in campo l’Albania del terzino della Lazio, Elseid Hysaj, nel match contro la Moldavia.

Ai microfoni di Tv Klan, il padre del terzino biancoceleste, ha espresso le sue impressioni sul match:

«Se mi aspetto un gol dalla difesa? È difficile. L’importante è pareggiare, vincere sarebbe ancora meglio. Trovo l’ambiente molto carico, abbiamo tanti tifosi. È un piacere anche per me quando vedo tutti gli albanesi al seguito della Nazionale, spero in una bella partita»