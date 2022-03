Al-Khelaifi attacca: «La gente in Ucraina muore, ma si parla di Superlega»

Il presidente dell’ECA Al-Khelaifi è tornato a puntare il dito contro la Superlega, in un momento storico tragico

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, alla BBC attacca nuovamente la Superlega.

SUPERLEGA – «Si parla di tre club, sanno di non avere alcuna possibilità. Al momento ci sono cose più importanti a cui pensare: c’è gente che muore in Ucraina e non ha un posto dove dormire. Invece noi lottiamo per la Superlega? Avrei potuto accettare l’assegno di 400 milioni. Mi hanno invitato; poi, quando ho rifiutato, hanno detto che non era vero. Questo riassume tutto. Se avessi pensato a me stesso, avrei potuto accettare, considerando la pandemia. Ma che dire dell’ecosistema, dei tifosi e dei valori che rappresentiamo?».