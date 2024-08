Akpa-Akpro Lazio, il centrocampista vuole quella squadra, le ultime

Akpa-Akpro Lazio, il centrocampista è sulla lista delle cessioni dei biancocelesti: ecco in quale squadra vorrebbe andare

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle cessioni del calciomercato Lazio e tra i nomi in uscita dai biancoceleste c’è anche Akpa-Akpro.

Il centrocampista difensivo non rientra nei piani di Baroni che anzi, chiede alla società profili diversi e per questo bisogna fare cassa. Akpa-Akpro va in scadenza tra un anno e vorrebbe ritornare al Monza, dove nella scorsa stagione ha disputato 19 presenze.