Akpa Akpro, ct Costa d'Avorio: «Ha avuto il Covid e ora...»

Il commissario tecnico della Costa d’Avorio ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute di Akpa Akpro. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«Jean-Daniel ha avuto il Covid nel suo club alla Lazio. Ha seguito il suo protocollo di 10 giorni in Italia. Il virus era piuttosto grave e gli mostrava segni di polmonite. Soprattutto, non può viaggiare e salire di quota, questo è un grosso rischio per la sua salute. È sotto antibiotico e deve sottoporsi a cure per almeno 15 giorni. Ha perso il 50% della sua capacità respiratoria. Abbiamo chiesto al CAF di poterlo eventualmente sostituire, ma hanno giudicato che non fosse un infortunio ». Insomma, il centrocampista della Lazio non parteciperà alla Coppa d’Africa.