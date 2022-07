Akpa Akpro, due squadre sul centrocampista ivoriano?

Akpa Akpro è destinato a lasciare la Lazio in questo calciomercato. Ma quali sono le squadre interessate al centrocampista?

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, potrebbe essere sempre in ballo l’ipotesi di uno scambio con il Verona, visto l’obiettivo Ilic. Occhio però anche alla Salernitana, dove il giocatore si è rilanciato. Insomma, un futuro in via di definizione.