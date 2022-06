Caputo, la Lazio prepara l’offerta: una contropartita alla Sampdoria

Secondo Tuttosport, la Lazio sarebbe tornata sulle tracce di Caputo: nella trattativa può rientrare Akpa Akpro

La Lazio ci riprova per Francesco Caputo. L’attaccante della Sampdoria è considerato il perfetto vice di Ciro Immobile per la prossima stagione, che vedrà i biancocelesti impegnati sul doppio fronte: in Serie A e in Europa League.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Lazio starebbe pensando di offrire alla Sampdoria il cartellino di Jean-Daniel Akpa Akpro per arrivare “gratis” al bomber ex Sassuolo.