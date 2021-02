Solidarietà Ajax: i lancieri scendono in campo con la maglia di Onana

I giocatori dell’Ajax hanno scelto di esprimere la loro vicinanza al portiere camerunese, squalificato per doping

Un bel gesto di solidarietà quello messo in atto dai giocatori dell’Ajax. Nella sfida di Coppa d’Olanda contro i rivali del PSV Eindhoven, i lancieri hanno scelto di scendere in campo con la maglia di Andre Onana, loro compagno di squadra.

Il portiere camerunese, pochi giorni fa, è stato squalificato per doping dalla UEFA. La sentenza è arrivata dopo i risultati positivi ai test: adesso dovrà stare lontano dai campi per almeno un anno. Nel frattempo, però, i suoi compagni di squadra non gli stanno facendo mancare il loro sostegno.