Ajax Lazio, vietata ai tifosi laziali la trasferta in Olanda: la decisione

Ajax Lazio sarà vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti. La decisione è stata presa dalle autorità olandesi

Stando a quanto riportato da The Teleegraf, le autorità olandesi avrebbero vietato la trasferta ad Amsterdam ai tifosi biancocelesti per Ajax-Lazio, gara di Europa League in programma giovedì 12 dicembre.

Queste le dichiarazioni del comune della città:

«I tifosi della S.S. Lazio di Roma non sono benvenuti ad Amsterdam. Il rischio di dichiarazioni (criminali) di estrema destra, antisemite, razziste e di disordini dell’ordine pubblico è troppo grande. Esempi di ciò includono il saluto nazista, la raffigurazione di svastiche e l’abuso dell’immagine di Anna Frank. Questo comportamento ha un carattere strutturale, sia durante le partite in casa che in trasferta».