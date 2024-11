Ajax Lazio, Lotito torna alla carica: «Questi non hanno capito con chi parlano. Offesa una società, il comunicato è il minimo»

Ajax Lazio, Claudio Lotito non ci sta e torna alla carica. Nuova replica del patron biancoceleste dopo quanto accaduto

Tramite i microfoni di controcalcio.com, il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare del divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti per il match di Europa League contro l’Ajax.

DURA REPLICA – «Questi non hanno proprio capito con chi stanno parlando, hanno offeso una società che fa tanto contro il razzismo e un’intera tifoseria, si sono messi un un angolo, e non ne escono… Non si rendono conto di quello che hanno fatto, il danno che è stato fatto alla Lazio e soprattutto alla gente che ha già comprato i biglietti, non solo per lo stadio, ma anche per l’aereo e gli alberghi. Ma come si permettono di trattare così le persone? Non si può, infatti li ho intimati loro ma anche l’Uefa che si deve attivare per fare in modo che si mettano nelle condizioni di ridare i soldi a tutti i tifosi. Tutti, nessuno escluso».

IL COMUNICATO – «Il comunicato? E’ il minimo, ma stiamo scherzando? Questi hanno fatto una cosa gravissima, impedire alle persone di andare a vedere una partita per poi cosa? Perché ci vogliono dare indirettamente la colpa di quello che è successo quei giorni con i tifosi del Maccabi, ma noi che c’entriamo? Mi sono attivato con tutti, ma è anche vero che il ministro degli Esteri si è subito interessato e sta cercando di capire come poter intervenire in qualche modo. Il Governo non resterà a guardare, si sta parlando di cittadini italiani a cui è stato fatto un sopruso e una cosa che non si può fare. Ma poi noi che sul razzismo siamo in prima, primissima linea, non scherziamo, quello che è stato fatto è una vergogna».

GAMBINO PRESENTE – «Il Commissario Europeo di riferimento per l’Italia dell’Ecri (Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza) Alberto Gambino ha comprato i biglietti per la partita? Si, lo so, è vero, andrà a vedere la partita e voglio proprio vedere cosa hanno intenzione di fare. Non lo fanno entrare? E’ un tifoso della Lazio e aveva preso i biglietti, questi non si rendono conto cosa è la Lazio e che danno hanno fatto. Ancora non ho avuto una risposta, ma chissà se mai l’avrò a me basta che rimborsino i tifosi della Lazio dei soldi che hanno speso. Ma non si rendono conto, io da parte mia farò in modo di convincere i nostri tifosi a non andare ad Amsterdam quei giorni, ma di sicuro non posso certo obbligare nessuno».