Ajax-Lazio, dove vedere il match di Europa League in tv e streaming

Ajax-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta ad Amsterdam ecco dove poter seguire il match di Europa League in tv e streaming

Archiviato il doppio e netto successo con il Napoli in Coppa Italia e in campionato, la Lazio giovedì è già in campo per chiudere il discorso qualificazione in Europa League. Il match avrà luogo giovedì alle 21 e sarà trasmesso su Sky Sport, ma non perdete il consueto appuntamento su Lazionews24 con la cronaca testuale