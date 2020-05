AIC, stanziato fondo a favore dei calciatori con i redditi più bassi

AIC, l’Assocalciatori stanzia un fondo a favore di che percepisce i redditi più bassi per aiutare le categorie minori

Nella giornata di ieri sul sito ufficiale dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, è comparso un comunicato ufficiale che recita quanto segue.

«Il Consiglio Direttivo AIC, in sede di analisi dei progetti di bilancio 2019 che verranno approvati in sede assembleare, ha deliberato di erogare una cifra non inferiore ad un milione di euro da destinare al fondo solidaristico che dovrà auspicabilmente coinvolgere tutte le componenti del calcio, a sostegno dei calciatori e delle calciatrici, professionisti e dilettanti, che percepiscono i redditi più bassi».