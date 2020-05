AIC, Katia Serra: «Favorevole alla ripartenza del campionato femminile»

AIC, le parole dell’ex calciatrice Katia Serra in merito alla possibilità che il campionato femminile possa ripartire

Katia Serra, membro dell’AIC ed ex calciatrice, è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 per esporre la sua opinione in merito ad una possibile ripresa del campionato.

«Sono favorevole alla ripartenza del campionato. Per riuscirci, si sta lavorando per risolvere le difficoltà esistenti. La posizione è nota. Come dai comunicati del nostro Direttivo AIC e dai verbali delle riunioni, chiediamo che siano dati contributi ai club, soprattutto ai più in difficoltà, per permettere alle giocatrici di ritornare ad allenarsi. Le ragazze sono un patrimonio di tutto il calcio italiano e, restare altri mesi ferme, influirà negativamente sul proseguimento della loro carriera».