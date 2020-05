AIC, Calcagno: «Giocare per tamponare la crisi, garantendo sicurezza»

AIC, il Vicepresidente Calcagno si è espresso sulla questione della ripresa: ecco le sue parole

Il tema della ripresa resta spinoso. In attesa di nuovi sviluppi, il Vicepresidente AIC Calcagno ha detto la sua ai microfoni di Milano Finanza:

«L’importante è riprendere a giocare, ovviamente garantendo la sicurezza necessaria. Solo così si può pensare di tamponare la crisi che si è venuta a creare. Poi però bisogna cambiare la struttura del nostro calcio. Il calcio italiano è quello che tra i principali Paesi europei distribuisce meno ai più piccoli. Sia in termini di quanto la Serie A retrocede alle divisioni inferiori: e sia per quel che concerne la forbice tra quanto incassano i top club e le società piccole in Serie A».