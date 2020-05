AIC, Calacagno: «Ingiusto giocare alle 16:30. Speriamo di non dover litigare»

AIC, le parole del vicepresidente dell’Assocalciatori in merito alla possibilità di giocare alcune gare alle 16:30

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, è intervenuto ai microfoni del Tg2 tornando a parlare della possibilità di disputare alcuni match alle 16:30.

«Abbiamo ribadito alla Lega che riteniamo che non sia giusto in Italia giocare alle 16.30 con le temperature che ci saranno a breve nel nostro Paese. Speriamo che non si debba litigare, perché dobbiamo tutelare i ragazzi che sono tornati da un lungo periodo di inattività. Speriamo di trovare una soluzione comune al più presto».