AIA, presidente Zappi analizza: «Molti arbitri giovani sono usciti dalla Serie A e Rocchi sta impostando un lavoro…». Le sue parole

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, figura di riferimento per la classe arbitrale italiana, ha rilasciato un’intervista a Napoli Network, tracciando un primo bilancio sull’operato dei direttori di gara nelle prime due giornate di campionato e soffermandosi sulla novità più discussa del momento: il VAR a chiamata, attualmente in fase di sperimentazione in Serie C. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Sono soddisfatto anche se è ancora troppo presto per trarre bilanci. Molti arbitri giovani sono usciti dalla Serie A e Gianluca Rocchi sta impostando un lavoro guardando al futuro, secondo una linea che ci siamo dati per la crescita del movimento arbitrale»

SPIEGAZIONE ARBITRI – «Come in tutte le cose ci vuole rodaggio, nel primo caso c’è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro, ma subito risolto con la prontezza di Marchetti. C’è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata»,

VAR A CHIAMATA – «È ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in Serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support, ma che non è il ‘Var a chiamata’. Rispetto al Var della Serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB».