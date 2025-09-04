 AIA, presidente Zappi analizza: «Molti arbitri giovani sono usciti dalla Serie A e Rocchi sta impostando un lavoro...»
40 minuti ago

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

AIA, presidente Zappi analizza: «Molti arbitri giovani sono usciti dalla Serie A e Rocchi sta impostando un lavoro…». Le sue parole

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, figura di riferimento per la classe arbitrale italiana, ha rilasciato un’intervista a Napoli Network, tracciando un primo bilancio sull’operato dei direttori di gara nelle prime due giornate di campionato e soffermandosi sulla novità più discussa del momento: il VAR a chiamata, attualmente in fase di sperimentazione in Serie C. Ecco le sue parole:

PAROLE «Sono soddisfatto anche se è ancora troppo presto per trarre bilanci. Molti arbitri giovani sono usciti dalla Serie A e Gianluca Rocchi sta impostando un lavoro guardando al futuro, secondo una linea che ci siamo dati per la crescita del movimento arbitrale»

SPIEGAZIONE ARBITRI«Come in tutte le cose ci vuole rodaggio, nel primo caso c’è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro, ma subito risolto con la prontezza di Marchetti. C’è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata»,

VAR A CHIAMATA – «È ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in Serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support, ma che non è il ‘Var a chiamata’. Rispetto al Var della Serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB».

