Aia, termina l’era Rizzoli: il nuovo designatore sarà Rocchi

Manca solo l’ufficialità, ma dalla prossima stagione il nuovo designatore degli arbitri sarà Rocchi: termina così l’era Rizzoli

Quello di Gianluca Rocchi è stato il nome che ha permesso a Trentalange di salire alla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri conquistando il favore di Gabriele Gravina. E adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe solo l’ufficialità per vedere l’ex arbitro diventare il nuovo designatore unico, sia per gli arbitri che per i Var, dei campionati italiani.

Termina così l’era Rizzoli che comunque in questi quattro anni ha ricevuto molti consensi. Probabile che, al fianco di Rocchi, Trentalange piazzi anche Messina, ex designatore che potrà darà una mano importante ma bisognerà capire in quale ruolo.