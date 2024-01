L’AIA non ci sta, agirà per vie legali contro la fonte anonima

L’AIA non rimane ferma e reagisce all’attacco della fonte anonima de le Iene, pensa di agire per vie legali

Per Il Corriere dello Sport, l’AIA si prepara a reagire al duro attacco della fonte anonima.

Per questo in mattinata ci sarà una riunione dei vertici dell’AIA con un pool di legali. Quest’ultimo darà la sua opinione su una possibile azione per vie legali contro la fonte anonima intervistata da Le Iene l’altra sera.