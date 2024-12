Agresti: «La Roma deve fare come la Lazio. Castellanos non sarà Vieri, ma...»

Romeo Agresti, noto giornalista, ha parlato della Lazio suggerendo la strategia biancoceleste alla Roma. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Romeo Agresti ha parlato così della Lazio, suggerendo la strategia biancoceleste alla Roma:

PAROLE – «La Roma deve fare come la Lazio. I nuovi acquisti vanno aspettati. Penso a Luis Alberto e Castellanos. I biancocelesti li hanno aspettati per un anno. Ragionando con fretta e vendendoli dopo pochi mesi non avremmo poi visto il Luis Alberto che ha fatto le fortune della Lazio. Anche Castellanos è un altro calciatore rispetto allo scorso anno. Non sarà Bobo Vieri, ma è un giocatore che viene convocato con regolarità dall’Argentina. La Roma deve dare tempo a Soulè e Le Fee».